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Новости 16:08

С 1 сентября 85% школьников в Петербурге перейдут на пятидневку

фото ЗакС политика С 1 сентября 85% школьников в Петербурге перейдут на пятидневку

Глава комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская во время заседания городского правительства 7 июня заявила, что в новом учебном году в режиме пятидневки будут получать образование уже 85% школьников. 

В прошлом учебном году только 81% школьников учились на пятидневке. В основном, это были ученики начальной и средней школы, отметила Путиловская. Сейчас же на пятидневку могут перейти в некоторых школах и старшие классы.

- Мы прогнозируем, что после проведенной работы и собеседований в районах на пятидневную учебную неделю с 1 сентября перейдет 85% школьников. Это 484 тысячи человек. И наша задача - не менее 400 школ города полностью перевести в режим пятидневки с 1 по 11 класс, - рассказала глава комитета по образованию.

При этом Путиловская отметила, что все 688 школ города перевести на новый график невозможно.

- Потому что есть школы повышенного уровня, с углубленным изучением предметов, лицеи, гимназии, у которых просто физически учебный план не помещается в пятидневную учебную неделю. Или дети вынуждены будут, особенно в старших классах, учиться с большим перегрузом, - объяснила чиновница. 

По подсчетам главы комитета по образованию, порядка 249 школ по этим причинам продолжат проводить занятия для старшеклассников в шестидневном режиме. 

С инициативой о переходе школьников на пятидневную учебную неделю ранее выступала "Единая Россия". Однако еще в марте глава городского отделения партии и депутат Госдумы Сергей Боярский заявлял, что учеников старших классов изменения пока не коснуться. 

фото: pexels


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