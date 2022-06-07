Госдума одобрила в первом чтении законопроект о параллельном импорте

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили в первом чтении законопроект о легализации в России параллельного импорта, сообщила 7 июня пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ предполагает возможность ввоза в Россию зарубежной продукции без согласия на это правообладателей. Как указали в думской пресс-службе, "использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением".

В результате законопроект позволит оградить российские компании, занимающиеся параллельным импортом, от возможности несения гражданской, административной и уголовной ответственности.

Законопроект о параллельном импорте был в мае внесен правительством на рассмотрение Госдумы. В пояснительной записке к проекту говорилось, что он "разработан в целях снижения роста цен на импортируемые товары в связи с введением экономических санкций" против России, ее граждан и юридических лиц.