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Новости 18:36

Минфин разрешил экспортерам зачислять выручку на зарубежные счета

фото ЗакС политика Минфин разрешил экспортерам зачислять выручку на зарубежные счета

Чиновники из Министерства финансов позволили российским компаниям-экспортерам класть валютную выручку от операций с экспортными товарами и услугами на счета, открытые за рубежом. Как сообщает пресс-служба министерства, решение вступило в силу накануне.

"Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в РФ и последующей продажи экспортной выручки в размере, определённом Указом Президента РФ от 28.02.2022" - говорится в сообщении.

Отметим, что в коце февраля в связи с западными санкциями президент Владимир Путин запретил физлицам и юрлицам зачислять валюту на зарубежные счета. Тот же указ предписывал экспортерам продавать 80% валютной выручки.


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