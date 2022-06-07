Из-за пацифистского баннера в центре Петербурга задержали троих человек

Петербургские правоохранители задержали троих молодых людей, которых подозревают в вывешивании пацифистского баннера на улице Восстания в минувший уик-энд. Черно-белое полотнище с популярным нецензурным слоганом потенциальные нарушители вывесили на уровне четвертого этажа. Как пишет "Фонтанка", вычислить критиков военной спецоперации позволили камеры наблюдения. Баннер провисел несколько часов утром выходного дня.

О задержанных (двое мужчин и девушка) известно, что они из разных регионов. Источник издания в силовых структурах высказался о них как о "язычниках".