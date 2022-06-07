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Центробанк втрое повысил лимит для переводов денег за границу

фото ЗакС политика Центробанк втрое повысил лимит для переводов денег за границу

Банк России объявил о смягчении правил перевода денег за рубеж: для физических лиц максимальный месячный лимит в 50 тысяч долларов, установленный после начала военной спецоперации на Украине, увеличили до суммы 150 тысяч долларов или эквивалента этой суммы в иной валюте. Такое  условие уже распространяется на нерезидентов из дружественных стран. 

"Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты", - сообщает сайт регулятора.

Правила вступают в силу незамедлительно и будут действовать по меньшей мере до 30 сентября. До этого же времени продлевается запрет для юрлиц из недружественных стран на денежные переводы за рубеж.


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