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Новости 11:30

Возле посольства США в Москве появится "Площадь Донецкой Народной Республики"

фото ЗакС политика Возле посольства США в Москве появится "Площадь Донецкой Народной Республики"

На портале "Активный гражданин" завершилось электронное голосование москвичей за оригинальное название для площади рядом со зданием американского посольства. В результате 44,69% участников голосования предпочли название "площадь Донецкой народной республики". 

"В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики", - уточняется на сайте проекта "Активный гражданин".

Второе место досталось топониму "Площадь Защитников Донбасса" с 31,54% голосов. Первоначально депутаты Мосгордумы предложили назвать безымянный пятачок именно площадью Защитников Донбасса, после чего чиновники из мэрии решили предложить жителям на выбор несколько вариантов. Всего в электронном голосовании поучаствовали более 278 тысяч москвичей.

Примечательно, что площадь у здания российского посольства в Вашингтоне в 2018 году нарекли именем убитого в Москве тремя годами ранее оппозиционного политика Бориса Немцова.


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