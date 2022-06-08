Совфед назначил доцента СПбГУ Бушева судьёй Конституционного суда РФ

Совет Федерации одобрил кандидатуру доцента Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата юридических наук, эксперта по гражданскому праву Андрея Бушева на должность судьи Конституционного суда РФ, информирует пресс-служба Совфеда.
Изначально кандидатуру Бушева предложил назначить судьёй КС РФ Владимир Путин. В самом Конституционном суде его кандидатуру одобрили единогласно. Глава Совфеда Валентина Матвиенко уже вручила Бушеву мантию судьи.
Андрей Бушев – кандидат юридических наук. Начиная с 1996 года преподаёт на юрфаке СПбГУ, занимает пост доцента кафедры коммерческого права и параллельно с 2019 года руководит кафедрой гражданского права.