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Новости 12:13

Совфед назначил доцента СПбГУ Бушева судьёй Конституционного суда РФ

фото ЗакС политика Совфед назначил доцента СПбГУ Бушева судьёй Конституционного суда РФ

Совет Федерации одобрил кандидатуру доцента Санкт-Петербургского государственного университета, кандидата юридических наук, эксперта по гражданскому праву Андрея Бушева на должность судьи Конституционного суда РФ, информирует пресс-служба Совфеда.

Изначально кандидатуру Бушева предложил назначить судьёй КС РФ Владимир Путин. В самом Конституционном суде его кандидатуру одобрили единогласно. Глава Совфеда Валентина Матвиенко уже вручила Бушеву мантию судьи.

Андрей Бушев – кандидат юридических наук. Начиная с 1996 года преподаёт на юрфаке СПбГУ, занимает пост доцента кафедры коммерческого права и параллельно с 2019 года руководит кафедрой гражданского права.


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