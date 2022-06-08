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Новости 12:19

Минцифры пообещало представить программу покрытия интернетом всех железных дорог

фото ЗакС политика Минцифры пообещало представить программу покрытия интернетом всех железных дорог

Глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании Совета Федерации 8 июня анонсировал появление в сентябре программы обеспечения интернетом всей отечественной железнодорожной инфраструктуры. На ее реализацию, по предварительным подсчетам чиновника, может уйти до семи лет.

"Мы договорились с РЖД, с Белозеровым Олегом Валентиновичем, о том, что мы делаем сейчас отдельную большую программу вместе с операторами мобильной связи, вместе с РЖД, как мы будем, в какой последовательности и с какими приоритетами покрывать железные дороги", - приводит фрагмент его речи "Интерфакс".

Шадаев отметил, что железные дороги представляют собой труднодоступную территорию и что операторам связи нелегко устанавливать внутри этой инфраструктуры даже базовые станции.


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