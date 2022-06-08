Baza: На бывшего священника РПЦ завели уголовное дело о фейках про армию

Силовики возбудили уголовное дело против бывшего иеромонаха Русской православной церкви Иоанна Курмоярова. Как передает издание Baza, мужчину, который сейчас работает офисным менеджером, обвиняют в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК), из-за чего он рискует лишиться свободы на десять лет. Накануне с ним проводили следственные действия.

Поводом для преследования Курмоярова стал выложенный им в социальные сети видеоролик с названием "Кто будет в аду, а кто в раю?". Видео, в котором СК усмотрел криминал, бывший священнослужитель опубликовал в марте, посвятив его военной спецоперации на Украине.

Отмечается также, что проблемы на церковной службе у фигуранта начались в прошлом году, когда он активно выступал против нового храма Минобороны под Москвой и даже писал заявление на имя министра Сергея Шойгу. В результате к концу 2021-го Кумоярова отстранили от служения и лишили сана.