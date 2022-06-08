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Новости 12:56

Именем погибшего на Украине морпеха назовут улицу в Калининградской области и школу в Коми

фото ЗакС политика Именем погибшего на Украине морпеха назовут улицу в Калининградской области и школу в Коми

Глава республики Коми Владимир Уйба объявил, что уроженцу Усть-Цилемского района региона, командиру десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты Балтийского флота Владимиру Носову, который погиб во время военной "спецоперации", посмертно присвоили звание Героя России. Заявление прозвучало в ходе видеообращения Уйбы к жителям республики.

"Имя Владимира Николаевича вписано золотыми буквами в славную историю русского воинства. Он пример истинного защитника Отечества. С первых дней Владимир Николаевич выполнял боевые задачи на самых опасных направлениях", - заявил Уйба в обращении, опубликованном на его странице "ВКонтакте".

Резюмируя, глава Карелии сообщил, что имя Носова присвоят одной из улиц в Калининградской области, а также его родной школе в селе Коровий Ручей, в которой он руководил детским клубом "Беркут".


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