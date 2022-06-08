Центризбирком одобрил проведение электронного голосования в Псковской области

Центральная избирательная комиссия на заседании 8 июня поддержала инициативу властей Псковской области о внедрении на территории региона дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила "Псковская лента новостей". В области осенью пройдут 29 избирательных кампаний, включая выборы в Псковскую городскую думу.

По словам председателя Псковского облизбиркома Игоря Сопова, 73% опрошенных молодых жителей региона готовы голосовать в виртуальном формате, тогда как скорость покрытия интернетом в Пскове он оценил как стопроцентную.

"Впереди большая работа. И мы с ней справимся", - заверил Сопов коллег из Москвы.

Как сообщается в Telegram-канале ЦИК, в среду были одобрены и остальные шесть заявок на ДЭГ, которые подавали органы власти Калининградской, Ярославской, Томской, Курской, Калужской и Новгородской областей.