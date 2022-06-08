Прокуратура запросила для депутата Госдумы Белоусова 14 лет строгого режима по делу о взятке в 3 млрд рублей

Государственный обвинитель в лице прокурора попросил суд отправить депутата Госдумы от "Справедливой России" (VII созыва) Вадима Белоусова на 14 лет в колонию строгого режима по делу о получении 3 млрд рублей взятки, пишет РИА "Новости".

"Прошу назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей", - обратилась к судье прокурор.

Также Белоусова попросили лишить права в течение 15 лет занимать любые госдолжности, а также лишить ордена "За заслугами перед Отечеством II степени".

Вину в инкриминируемом нарушении парламентарий не признаёт.

Белоусов являлся депутатом Госдумы VI и VII созывов.

Напомним, как полагает следствие, большую часть взятки – более 3 млрд рублей – Белоусов и бывший главный бухгалтер ОАО "Первый хлебокомбинат" Маргарита Бутакова получили в столице в 2011-2014 годах, а в Челябинске им передали 89 млн рублей в 2011-2012 годах.

Для 80-летней Бутаковой, добавим, запросили 4 года колонии в силу её возраста и болезней.

Белоусова и Бутакову обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере"). Следствие считает, что они с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими подельниками в Москве и Челябинске получили от представителей холдинга "Автобан" в общей сложности 3,4 млрд рублей. Взамен злоумышленники покровительствовали холдингу при распределении заказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог.

Скрывшийся от следствия Юревич ранее был объявлен в международный розыск.

Белоусова задержали в 2019 году, за несколько месяцев до этого, в конце 2018-го, Госдума лишила его депутатской неприкосновенности.