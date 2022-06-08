Смольный планирует угощать иностранных гостей корюшкой, розовыми блинами и гречей с пармезаном

Комитет по внешним связям объявил электронный аукцион на организацию питания членов иностранных делегаций, прибывающих в Петербург во второй половине 2022 года. Стартовая цена – 1,1 млн рублей.

Одно из требований к исполнителю – его меню обязательно должно содержать блюда петербургской кухни. Рекомендованный перечень таких блюд указан в материалах закупки.

Так, на завтрак планируется подавать гурьевские каши, гречневую кашу с пармезаном, "блины розовые от Арины Родионовны с крыжовенным вареньем", блины гурьевские и драгомировскую кашу. Среди основных блюд – гатчинская форель, блюда с использованием ладожского сига, корюшка и ряпушка в различном приготовлении.

В числе предложенных супов представлены борщок с дьяблями, прентарьер из ранних овощей, биск из раковых панцирей, который обязательно должен подаваться с пирожками с овощами. Также перечислены многочисленные закуски и десерты.

Напитки должны быть поданы как алкогольные, так и безалкогольные. В том числе брусничная и смородиновая вода, кофе "по-петербургски" и петербургский квас, который непременно должен быть приготовлен по рецепту Екатерины Авдеевой, написавшей в 1912 году "Поваренную книгу русской опытной хозяйки". Из алкоголя на стол планируется подавать вино и водку, а также коньяк, виски или ром.