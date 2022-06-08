Госдума обсудит запрет любой "пропаганды ЛГБТ"

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет проект закона о штрафах за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" среди людей всех возрастов, а не только несовершеннолетних, сообщили на сайте нижней палаты федерального парламента.

Инициативу внесло Законодательное собрание города Севастополь. В пояснительной записке авторы проекта ссылаются на обновленную редакцию Конституции, в которую вошли "положения о сохранении традиционных семейных ценностей".

"Одним из принципов демократического государства является необходимость разумной защиты прав меньшинств. При этом угрозы, возникающие при навязывании чужих стандартов, взламывающих общепринятый образ жизни в сфере семьи и брака, заставляют задуматься о необходимости защиты культуры большинства, в том числе путем введения дополнительного нормативного правового регулирования", - заявили севастопольские депутаты.

Пропагандой "нетрадиционных сексуальных отношений" они назвали деятельность "по целенаправленному и бесконтрольному распространению информации, способной сформировать искаженные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений".

Нарушивших закон граждан предлагается штрафовать на 40–50 тысяч рублей. Если это должностные лица — на 100–500 тысяч рублей. Юридические лица — на 1–1,5 млн.

В настоящее время в России действует закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" среди несовершеннолетних. Его севастопольские депутаты тоже предлагают ужесточить. Для физлиц штрафы составят 50–100 тысяч рублей вместо 4–5 тысяч, для должностных лиц — 500 тысяч вместо 40–50 тысяч, для юридических — 5 млн вместо 800 тысяч – 1 млн.