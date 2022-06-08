Депутат Федоров внес законопроект об отмене признания независимости Литвы

Депутат Госдумы и лидер НОД Евгений Федоров внес на рассмотрение коллег по федеральному парламенту инициативу, текст которой предлагает отменить действие постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской республики". Документ, который оспаривает единоросс, был утвержден в сентябре 1991 года.

В пояснительной записке к своей инициативе Федоров указывает, что за полгода до отделения Литвы большинство советских граждан на референдуме высказались за сохранение целостности СССР. Из этого он выводит, что "ни один государственный орган СССР не был правомочен принимать решения ни о выходе республик из состава СССР, ни о прекращении существования СССР как единого государства".

В концовке своей пояснительной записки к законопроекту депутат напоминает, что юридически Россия была объявлена и остается правопреемницей советского государства, окончательно прекратившего свое существование в декабре 1991 года.

фото: duma.gov.ru