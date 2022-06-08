Норвегия приостановит работу генконсульства в Мурманске

С 1 июля генеральное консульство Норвегии в Мурманске временно прекратит функционировать, сообщает сайт норвежского МИД.

"Рамки, в которых Генеральное консульство в Мурманске должно продвигать норвежские интересы, со временем резко сузились. У нас не может быть нормальной работы, когда практически нет активности", - объяснила принятое решение глава ведомства Анникен Хюитфельдт.

Чиновница считает, что восстановление прежнего распорядка возможно только тогда, "когда позволит ситуация". При этом перспектив на ее улучшение, по словам Хюитфельдт, мало, из-за чего ей представляется, что деятельность консульства возобновится нескоро. Тем временем, норвежские диппредставительства, расположенные в Москве и Петербурге, продолжают работу в штатном режиме.

Отметим, что почти с самого начала военной спецоперации на Украине норвежские власти предостерегают своих сограждан от любых поездок в Россию.