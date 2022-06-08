Суд взыскал 300 тысяч рублей с адвоката Фейгина* по иску RT

Бывший депутат Госдумы и адвокат Марк Фейгин* проиграл в юридическом споре телеканалу Russia Today, о чем говорится на сайте медиапроекта. Суд в апелляционной инстанции 8 июня отклонил апелляцию Фейгина* и оставил в силе назначенный ему в апреле штраф в размере 300 тысяч рублей.

Телеканал подал иск к адвокату из-за его высказываний, совершенных в нынешнем году на украинском телевидении. В суде оспаривались его утверждения о том, что RT якобы является структурой СВР и что телеканал занимался вмешательством в выборы во Франции и ФРГ.

Фейгин* в последние годы находится в эмиграции и ведет собственный YouTube-канал, на котором регулярно критикует российскую власть.

*Минюст внес Марка Фейгина в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента