ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:55

Суд взыскал 300 тысяч рублей с адвоката Фейгина* по иску RT

фото ЗакС политика Суд взыскал 300 тысяч рублей с адвоката Фейгина* по иску RT

Бывший депутат Госдумы и адвокат Марк Фейгин* проиграл в юридическом споре телеканалу Russia Today, о чем говорится на сайте медиапроекта. Суд в апелляционной инстанции 8 июня отклонил апелляцию Фейгина* и оставил в силе назначенный ему в апреле штраф в размере 300 тысяч рублей.

Телеканал подал иск к адвокату из-за его высказываний, совершенных в нынешнем году на украинском телевидении. В суде оспаривались его утверждения о том, что RT якобы является структурой СВР и что телеканал занимался вмешательством в выборы во Франции и ФРГ.

Фейгин* в последние годы находится в эмиграции и ведет собственный YouTube-канал, на котором регулярно критикует российскую власть.

*Минюст внес Марка Фейгина в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама