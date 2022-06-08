Машина с Сергеем Мироновым сбила курьера в центре Москвы

В центре российской столицы 8 июня черная иномарка Hyundai с мигалкой, обгонявшая пробку по встречной полосе, на пешеходном переходе сбила велокурьера. Видеозапись, на которой запечатлен момент происшествия, разместило в социальных сетях издание Baza. По его сведениям, обычно на этом автомобиле перевозят лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова, который вскоре после инцидента подтвердил это в собственном Telegram-канале.

"Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться", - написал политик, отметивший, что именно он распорядился вызвать скорую помощь и дорожную полицию и что курьера госпитализировали с травмой ноги.

По словам Миронова, момента аварии он не видел, поскольку в салоне автомобиля по привычке работал с документами. В свою очередь, водитель Hyundai Genesis заявил "Известиям", что пострадавший на пешеходном переходе сам "выскочил" на него. Между тем, дептранс Москвы описал событие как "наезд на пешехода, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу". Как рассказали РИА "Новости" в Управделами президента, попавший в ДТП автомобиль принадлежит именно этому ведомству.