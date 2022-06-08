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Ради новой застройки из сквера в Красногвардейском районе уберут памятник погибшим в годы ВОВ

фото ЗакС политика Ради новой застройки из сквера в Красногвардейском районе уберут памятник погибшим в годы ВОВ

Мемориал в честь погибших работников совхоза "Ручьи" уберут из безымянного сквера, в котором его установили в 1960-е годы. Как пишет петербургское издание "Канонер", памятник помешал застройщику, который намерен на месте зеленой зоны рядом с домом № 144 по Пискаревскому проспекту возвести жилую многоэтажку. По всей видимости, мемориал памяти погибших в Великую Отечественную войну горожан перенесут через дорогу, и он займет место возле дома № 147.

"В целях переноса объекта будет разработан и согласован в установленном порядке проект благоустройства", - подтвердил информацию замглавы администрации Красногвардейского района Евгений Матросов.

Застройщиком, о планах которого на сквер в Ручьях стало известно нынешней весной, выступает группа "РСТИ". Проект жилого дома на месте сквера и памятника разработало ООО "Футура-архитектс". Официальные представители девелопера отказались прокомментировать "Канонеру" свой замысел.


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