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Новости 11:22

Полиция завела уголовное дело на снявшего российский флаг петербуржца

фото ЗакС политика Полиция завела уголовное дело на снявшего российский флаг петербуржца

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над государственной символикой России (ст. 329 УК РФ) в отношении мужчины, задержанного по подозрению в снятии триколора со стены, сообщила 9 июня пресс-служба ГУ МВД.

Как сообщили правоохранители, вечером в понедельник в полицию Выборгского района обратилась женщина 1983 года рождения с рассказом о том, что двое нетрезвых граждан на ее глазах похитили российский флаг со стены дома № 51 на проспекте Энгельса. Прибывший на место наряд задержал 32-летнего неработающего мужчину и изъял у него полотнище.

Как утверждает "Фонтанка" без уточнения источников, задержанного отпустили под обязательство о явке.


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