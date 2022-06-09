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Новости 11:54

Цивилев хочет вернуть в Петербург таблички "дом образцового содержания"

фото ЗакС политика Цивилев хочет вернуть в Петербург таблички "дом образцового содержания"

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев хочет вернуться к советской практике, в рамках которой отдельные жилые дома отмечали поощрительными табличками с надписью "дом образцового содержания". Для этого единоросс обратился к главе жилищного комитета Олегу Зотову. В письме он признает, что часто критика всей городской системы ЖКХ справедливая, и тем не менее предлагает замечать и положительные тенденции.

"Наличие позитивного опыта управления многоквартирными домами отрицать нельзя — при помощи активных и неравнодушных жителей управляющие компании способны добиться многого. А лучшие практики могут получить свое развитие как по инициативе самих УК, так и собственников жилья, которые смогут обменяться действенным опытом и работающими инструментами", - пишет Цивилев.

Чтобы вернуть полюбившуюся ему практику, политик предлагает комитету выработать критерии для "награждения" тех или иных домов и прописать процедуру. По мнению депутата, знаки отличия можно сделать и персональными: например, отмечать ими руководителей "образцовых" ТСЖ и управляющих компаний.


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 

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