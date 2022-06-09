Пяти петербургским больницам дадут 84,5 млн рублей из федерального бюджета

До конца 2022 года Петербург получит из федерального бюджета субсидию, адресованную медицинским организациям, которые проводят реабилитационные мероприятия. Как пишет пресс-служба Смольного, она составит более 84,5 млн рублей. Деньги предназначены для дооснащения и переоснащения медучреждений профессиональным оборудованием. Таким образом реализуется федеральный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".

"Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 2022 году составляет 216 880 000 рублей", - также говорится в сообщении.

Ожидается, что субсидию распределят между пятью учреждениями: Мариинской больницей, Николаевской больницей, клинической больницей Святителя Луки, а также городскими больницами №38 и №40.