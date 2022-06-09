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Новости 15:58

Пяти петербургским больницам дадут 84,5 млн рублей из федерального бюджета

фото ЗакС политика Пяти петербургским больницам дадут 84,5 млн рублей из федерального бюджета

До конца 2022 года Петербург получит из федерального бюджета субсидию, адресованную медицинским организациям, которые проводят реабилитационные мероприятия. Как пишет  пресс-служба Смольного, она составит более 84,5 млн рублей. Деньги предназначены для дооснащения и переоснащения медучреждений профессиональным оборудованием. Таким образом реализуется федеральный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".

"Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 2022 году составляет 216 880 000 рублей", - также говорится в сообщении.

Ожидается, что субсидию распределят между пятью учреждениями: Мариинской больницей, Николаевской больницей, клинической больницей Святителя Луки, а также городскими больницами №38 и №40.


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