Чиновники признали факт незаконного сноса дореволюционного дома на Лиговке

Снос исторического дома № 28 по Прилукской улице в Петербурге ради новой застройки был нынешней весной произведен незаконно и не предусматривался согласованным планом работ. Об этом пишет издание "Канонер" со ссылкой на замглавы регионального Госстройнадзора Вячеслава Захарова. По его словам, первоначально планировалось сохранить продолговатую двухэтажную постройку с дореволюционным прошлым.

"Вместе с тем в ходе проведения службой проверки установлен факт нарушения требований проектной документации... выраженный в демонтаже конструкций реконструируемого отдельно стоящего здания", - рассказал чиновник.

По его сведениям, гендиректор компании-застройщика (ООО "Специализированный застройщик „Прилукская"") отделался штрафом.

Во дворе снесенного дома в настоящее время возводят десятиэтажку, которая по завершении работ будет выделяться своей высотностью на общем фоне.