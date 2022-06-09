В Госдуму внесли законопроект о расширении перечня мест, запрещенных для проведения митингов и шествий

Группа сенаторов и депутатов внесла 9 июня на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий иноагентам производить контент для детей, сообщило ТАСС. Такую информацию законотворцы предлагают считать причиняющей вред здоровью или же развитию несовершеннолетних.

Кроме того, проект предусматривает запрет иноагентам на преподавательскую деятельность. "К занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях не допускаются лица, признанные иностранными агентами", - уточняет РИА "Новости".

Помимо прочего, документ содержит и ряд положений, касающихся правил проведения митингов. Авторы предлагают прописать места, где запрещено проведение митингов, шествий и демонстраций. В частности, речь идет о территории образовательных и медицинских организаций, речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалах и станциях, аэропортах, зданиях органов публичной власти, культовых сооружениях и территориях вокруг них.

Как отмечает "Интерфакс", сейчас подобный запрет распространяется на путепроводы и железнодорожные магистрали, территории близ президентских резиденций, зданий судов, экстренных оперативных служб и зданий, относящихся к системе исполнения наказаний.

Кроме того, законопроект позволяет регионам самим вводить ограничения на проведение массовых акций.