"Яндекс" уберет границы на своих картах

В сервисе "Яндекс.Карты" в ближайшее время перестанут отображаться государственные границы, сообщило 9 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Карта станет физико-географической с упором на объекты природного ландшафта.

В компании уточнили, что позиционируют сервис как "универсальный городской", позволяющий пользователям находить необходимые объекты, выбирать общественный транспорт и прокладывать маршруты. "В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств", - заявили в "Яндексе".

Изменения в сервисе будут происходить постепенно, при этом они охватят не только веб-версию, но также и приложение. "Наша задача – отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт", - анонсировали изменения представители компании.