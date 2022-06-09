На Донбассе троих пленных иностранцев приговорили к смертной казни

Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил к смертной казни троих сдавшихся в плен иностранцев, которых обвинили в наемничестве в ходе военной спецоперации на Украине. О прецеденте пишет "Интерфакс".

Британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна также признали виновными в "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР". Все трое, имеющие месяц для подачи апелляции, признали вину.

"При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом – справедливости", - произнес судья Александр Никулин.

Напомним, что Россия официально признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР в феврале 2022 года – спустя почти восемь лет после их основания. В отличие от РФ, на этих территориях не действует мораторий на смертную казнь.