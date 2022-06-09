ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:24

На Донбассе троих пленных иностранцев приговорили к смертной казни

фото ЗакС политика На Донбассе троих пленных иностранцев приговорили к смертной казни

Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил к смертной казни троих сдавшихся в плен иностранцев, которых обвинили в наемничестве в ходе военной спецоперации на Украине. О прецеденте пишет "Интерфакс".

Британцев Шона Пиннера, Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна также признали виновными в "совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР". Все трое, имеющие месяц для подачи апелляции, признали вину.

"При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом – справедливости", - произнес судья Александр Никулин.

Напомним, что Россия официально признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР в феврале 2022 года – спустя почти восемь лет после их основания. В отличие от РФ, на этих территориях не действует мораторий на смертную казнь.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама