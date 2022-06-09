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Новости 18:04

Дрозденко выразил соболезнования родным двоих погибших на Украине военнослужащих

фото ЗакС политика Дрозденко выразил соболезнования родным двоих погибших на Украине военнослужащих

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с гибелью в ходе спецоперации двоих земляков — жителя Ломоносовского района Кемала Бостанова и выходца из Выборгского района Владимира Родина.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям Кемала Хасановича Бостанова и Владимира Александровича Родина, их друзьям, близким, однополчанам", — заявил глава региона. По его словам, погибшие "отдали жизнь за Россию, за мир, за будущее — без нацизма", и теперь потерю переживают не только их близкие, но и все жители области.

О погибшем Кемале Бостанове известно, что он родился в 2001 году, закончил школу в Горбунках, после чего учился на автомеханика в Петродворцовом колледже. В посвященном его памяти посте на странице администрации Ломоносовского района говорится, что он служил водителем минометного взвода мотострелкового батальона. Официальных сведений о погибшем Владимире Родине не публиковалось.


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