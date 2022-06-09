Депутат Пискарев заявил, что Transparency International* удалили запрещенную информацию из детской книжки

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал 9 июня в своем Telegram-канале о том, что Transparency International* удалили запрещенную информацию из своей "Азбуки антикоррупционера", рассчитанной на детей.

"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получила ответ от иноагента-изготовителя информационной продукции, что запрещенная информация удалена из содержания книжки для детей", — написал по этому поводу Пискарев.

При этом депутат счел нужным заявить, что комиссия якобы "не ставит своей целью что-либо запрещать или блокировать", а лишь настаивает на соблюдении законов.

История с Transparency International* приключилась в апреле, когда Пискарев взялся комментировать анонсированный к тому времени законопроект об иноагентах. В качестве примера он привел разработанную организацией "Азбуку антикоррупционера", вызвавшую его недовольство из-за присутствовавших в тексте ссылок. "Я сам всегда выступал за то, чтобы антикоррупционное просвещение начинать как можно раньше, еще со школы, когда у ребят формируются моральные принципы. Но наши иностранные "доброжелатели" преследуют совсем другие цели, снабдив пособие для школьников отсылками к экстремистским ресурсам", — описал причину недовольства депутат.

"Такое "просвещение" нам не нужно", — объявил он тогда и сослался на "другие примеры", когда школьникам якобы раздают брошюры о запрещенных веществах, "подводя к мысли о возможности легализации наркотиков". Конкретных примеров он при этом не привел.

Как следует из заявления Пискарева, в Transparency International* его недовольство услышали и переработали содержание книги. "Сработала обратная связь. Они удалили противоправную информацию и сообщили нам об этом", — резюмировал парламентарий.

*Внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева