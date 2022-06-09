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Реставрационные работы на Новой Голландии приостановили из-за санкций

фото ЗакС политика Реставрационные работы на Новой Голландии приостановили из-за санкций

Прекращение ремонтно-строительных работ на острове Новая Голландия в Петербурге, случившееся нынешней весной, впервые подробно прокомментировала пресс-служба проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация". Ответ приводит издание "Фонтанка". Речь идет о подрядных работах в корпусе №17, в котором планировалось реализовать проект совместно с зарубежным контрагентом.

"В связи с тем, что иностранные компании сейчас не рассматривают выход на российский рынок, мы взяли паузу, чтобы внести коррективы в наши планы. При этом остров и все резиденты работают в обычном режиме, ежедневно нас посещают более 15 000 человек", - рассказали журналистам.

Издание вспоминает, как уже после приостановки работ представители КГИОП докладывали, что в корпусе №17 ведутся противоаварийные работы.

Реставрацию зданий на острове, разделенную на несколько этапов, еще в 2010 году взяла на себя компания бизнесмена Романа Абрамовича Millhouse LLC. После начала военной спецоперации РФ на Украине он попал под западные санкции.


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