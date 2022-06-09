Петербургские чиновники начали борьбу со свалкой на Ржевке

Активисты из движения "Зеленый фронт" сообщили, что им удалось добиться привлечения внимания чиновников к свалке на Поперечной улице, граничащей с Ржевским лесопарком.

С начала июня госслужащие уже дважды осматривали проблемную территорию, в последний раз это происходило при участии правоохранителей. Участники инспекции задокументировали, что на местности располагаются будка охраны, контейнеры и оборудование для отходов, а также в больших объемах размещается строительный мусор. Между тем, из данных "Геоинформационной системы Санкт-Петербурга" следует, что КИО выделил данный участок ООО "Многопрофильная компания" для стоянки грузовых автомобилей. Таким образом чиновники и силовики установили, что арендатор допустил нарушение и нецелевым образом использовал землю.

По результатам осмотра территории сотрудники администрации Красногвардейского района обратились в КИО и ККИ с просьбой принять меры.

фото: Зеленый фронт / YouTube (скриншот)