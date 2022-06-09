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Новости 9 июня, 20:53

Петербургские чиновники начали борьбу со свалкой на Ржевке

фото ЗакС политика Петербургские чиновники начали борьбу со свалкой на Ржевке

Активисты из движения "Зеленый фронт" сообщили, что им удалось добиться привлечения внимания чиновников к свалке на Поперечной улице, граничащей с Ржевским лесопарком.

С начала июня госслужащие уже дважды осматривали проблемную территорию, в последний раз это происходило при участии правоохранителей. Участники инспекции задокументировали, что на местности располагаются будка охраны, контейнеры и оборудование для отходов, а также в больших объемах размещается строительный мусор. Между тем, из данных "Геоинформационной системы Санкт-Петербурга" следует, что КИО выделил данный участок ООО "Многопрофильная компания" для стоянки грузовых автомобилей. Таким образом чиновники и силовики установили, что арендатор допустил нарушение и нецелевым образом использовал землю.

По результатам осмотра территории сотрудники администрации Красногвардейского района обратились в КИО и ККИ с просьбой принять меры.

фото: Зеленый фронт / YouTube (скриншот)


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