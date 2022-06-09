Мятежный батюшка: История отца "виртуального прихода"

фото со страницы Иоанна Курмоярова "ВКонтакте"

Вел Youtube-канал "Православный виртуальный приход", записывал электронную музыку и следил в соцсетях за Алексеем Навальным. ЗАКС.Ру рассказывает о христианском блогере Иоанне Курмоярове, арестованном в Петербурге. В Украине его преследовали за любовь к георгиевским лентам, а в России посадили в СИЗО, обвинив в распространении "фейков" об армии.

Бывшего священника РПЦ Иоанна (Дмитрия) Курмоярова отправили в СИЗО до 6 августа. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Калининский районный суд заключил его под стражу по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК). Максимально возможное наказание по ней - 10 лет колонии.

О деле 53-летнего бывшего священника отчитались также в региональном управлении Следственного комитета и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В главке рассказали, что состав преступления обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей экс-священника. В задержании участвовали сотрудники центра "Э" и ФСБ. По итогу совместной операции силовики выпустили 24-секундное видео, на котором представлена нарезка фотографий из квартиры задержанного. Запечатлены ряса, изъятая техника и листок бумаги с текстом "Великий диктатор". Это одна из последних песен Курмоярова и его проекта Electronic Heavy Romances. В узких кругах он известен не только как доктор богословия, но и как автор электронной музыки. Сам он своего хобби не стыдился даже в бытность священнослужителем.

"У нас молодежь смотрит на священников, на людей церковных, как на инопланетян. Они не понимают нас. Нужно показать, что мы обычные люди, нормальные люди… Мы должны идти в будущее, конечно, не меняя догматику и богослужебную практику. Как пример могу привести свое невинное увлечение электронной музыкой. На таком ресурсе как Soundcloud у меня есть страница. Там я выложил альбом своей музыки", - говорил Курмояров журналистам издания "Такие дела".

Чтобы быть услышанным в цифровую эпоху, доктор богословия стал блогером. Он писал тексты и снимал видео, позволяя себе говорить не только о делах церковных, но и о политике. До 2018 года Курмояров жил в Украине, где критиковал руководство УПЦ, выступал против сторонников Майдана, ругал власть и националистов.

Курмояров родился в Пермской области. На своей странице "ВКонтакте" он указал, что школу окончил в Виннице (УССР), а первое образование получил в 1992 году в Волгоградском государственном техническом университете. Будущий священник выучился на архитектора. Спустя 19 лет Черновицкий православный богословский институт присвоил Курмоярову статус кандидата богословских наук. Позже на сайте союза православных журналистов его представляли как доктора богословия. Службу батюшка вел в Тульчинском районе Винницкой области Украины. Там же организовал скит.

В 2018 году СБУ завела на Курмоярова административное дело за пост с изображением георгиевской ленты. В Украине действуют штрафы за использование этой символики из-за ее популярности в рядах сражающихся за ДНР и ЛНР. Священника к ответственности так и не привлекли. Дело закрыли за истечением срока давности. Однако без последствий не обошлось. Курмоярова осудила Тульчинская епархия, исключив из списка своих священников. Батюшка сделал выводы и переехал в Россию, получив кафедру церковного богословия в Новосибирской семинарии.

В Украине по поводу отъезда блогера злорадствовали. Курмоярова внесли в базу "Миротворец". Патриотическая пресса называла его эмиграцию бегством, а самого священника - "колорадом". Он отвечал гневными постами, в которых продолжал ругать руководство УПЦ, прессу и националистов. Часто размещал в соцсетях видео пророссийского блогера Анатолия Шария.

Чем больше священник обживался в России, тем чаще высказывался о местных делах. Летом 2020 года Курмояров раскритиковал в соцсетях оформление строившегося в подмосковной Кубинке храма Министерства обороны РФ, сопроводив пост фотографией витража с орденом Отечественной войны.

Пост завирусился, СМИ стали обращаться к Курмоярову за комментариями, а митрополит Новосибирский Никодим отстранил его от служений на два месяца "в связи с несоответствием званию клирика РПЦ". Священника это не остановило. Он завел новый YouTube-канал (первый был еще в украинский период его карьеры), который назвал "Православный виртуальный приход", и стал проповедовать там. Время от времени он возвращался к теме храма Минобороны.

В декабре 2021 года Курмояров обратился в Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности министра обороны Сергея Шойгу за оскорбление чувств верующих. Поводом стало все то же оформление храма в Кубинке, в частности - "коммунистические символы". Следком дело возбуждать отказался, а Курмоярова через четыре месяца вообще лишили сана.

В справке, которую впоследствии распространила антисектантская служба Западного викариатства Москвы говорится, что бывший иеромонах Иоанн Курмояров якобы ведет медийную деятельность в поддержку "националистического режима Украины" и "формирует недостоверную информацию о вооруженных силах Российской Федерации".

К тому времени Курмояров уже переехал в Петербург, устроившись офис-менеджером. В одном из видео на своем канале он сказал, что к моменту своего официального исключения он уже перешел в Русскую зарубежную церковь.

Высказываться о российской политике Курмояров стал гораздо чаще. Судя по постам и подпискам в социальных сетях, он следил за деятельностью Алексея Навального и его соратников и время от времени выражал им свою симпатию. Курмояров продолжал снимать видеоролики, в которых, нередко облачившись в рясу, комментировал заявления российских телепропагандистов и критиковал руководство РПЦ. После 24 февраля блогер встал на сторону Украины, начав активно снимать и распространять ролики о Владимире Путине и российской армии.

Какой именно из них привлек внимание полицейских, мониторивших его соцсети, достоверно неизвестно. Baza, со ссылкой на собственные источники, сообщила, что заведомо признаки недостоверной информации нашли в видео под названием "Кто будет в аду, а кто в раю?". В нем Курмояров говорит об отношениях Украины и России и сам разбирает сюжеты пропаганды с точки зрения христианской морали.

Сергей Еремеев