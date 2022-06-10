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В Петербурге за ложное минирование задержали экс-фсиновца, ранее судимого за избиение подростка

фото ЗакС политика В Петербурге за ложное минирование задержали экс-фсиновца, ранее судимого за избиение подростка

Петербургская полиция задержала местного жителя Игоря Сотника после поступившего минувшим вечером, 9 июня, на дежурный пульт главка сообщения о якобы заложенной в здании Московского вокзала бомбе, пишет "Фонтанка".

Звонивший, который сообщил силовикам о "минировании", не стал скрывать свой номер телефона, в связи с чем его местонахождение было оперативно установлено. В итоге правоохранители приехали в Металлострой, откуда увезли на допрос 34-летнего Игоря Сотника. В его отношении составили протокол о мелком хулиганстве.

Сотник имеет судимость. В 2014 году, работая надзирателем в воспитательной колонии в Колпино, он избил резиновой дубинкой осуждённого подростка за то, что тот вынес еду из столовой в отряд. Мужчину в итоге самого отправили в колонию за превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.


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