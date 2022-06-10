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Новости 10:43

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя задержали при попытке улететь в Дубай

фото ЗакС политика Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя задержали при попытке улететь в Дубай

Бывшего замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя задержали в столичном аэропорту Внуково, откуда он намеревался улететь в Дубай: экс-чиновника заподозрили в хищении 900 млн рублей, информирует РБК, ссылаясь на источники.

По версии правоохранителей, Митволь мог присвоить обозначенную сумму, которую выделили аффилированной с ним организации на строительство метро в Красноярске.

По данным РБК, экс-чиновника уже доставили в Красноярск, суд в котором отправил его под арест.

"Тайга.инфо" добавляется, что принадлежавшая Митволю компания "КрасноярскТИСИЗ" получила контракт на разработку проектной документации строительства шести станций метро, возвести которые должны были к 2022 году, чего, впрочем, не произошло.


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