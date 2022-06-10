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Новости 11:22

Центр "Э" задержал трёх молодых людей, вывесивших простыню с пацифистским лозунгом на Московском проспекте

фото ЗакС политика Центр "Э" задержал трёх молодых людей, вывесивших простыню с пацифистским лозунгом на Московском проспекте

Сотрудники Центра "Э" задержали трёх молодых людей, которые две недели назад вывесили над Московским проспектом простыню с пацифистским лозунгом, делится "Фонтанка".

Баннер из тканого материала два юноши 18 лет и один 21-летний повесили на железнодорожной эстакаде над Московским проспектом. Для того, чтобы осуществить задуманное, им пришлось пройти 12 км по путям.

Пацифистский лозунг молодые люди нанесли на простыню при помощи баллончика с краской прямо перед тем, как вывесить её на эстакаде.

Юноши получили на руки протоколы по "протестной" статье 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга"). Судебное заседание должно пройти сегодня, 10 июня.


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