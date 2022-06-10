Суд заочно арестовал "золотую судью" Елену Хахалеву

Суд в Ростове-на-Дону заочно арестовал на два месяца бывшую краснодарскую судью Елену Хахалеву, информирует РИА "Новости". Мера пресечения избрана на период, пока в её отношении ведутся следственные действия.

Хахалеву заподозрили в особо крупном мошенничестве, а также служебном подлоге. Как полагают следователи, в период с 2016 по 2018 года она, будучи ещё судьёй, отсутствуя на месте трудоустройства в течение 127 дней, продолжала исправно получать жалованье, заработав за это время свыше миллиона рублей.

Адвокаты Хахалевой ранее утверждали, что в обозначенный период времени она вместо работы занималась повышением квалификации.

Напомним, имя Хахалевой стало известно широкой публике после свадьбы её дочери в 2017 году: по разным данным, мероприятие обошлось обычной российской судье в 2 млн долларов. Сама она тогда утверждала, что деньги на пышные торжества выделил её бывший супруг. После церемонии Хахалева получила прозвище "золотая судья". Как только инцидент получил широкую огласку, Хахалеву отстранили от ведения гражданских и уголовных процессов.

Сейчас женщина находится за пределами России.