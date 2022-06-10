Вице-губернатор Пиотровский сломал руку

Ответственный за культуру и спорт заместитель губернатора Петербурга Борис Пиотровский повредил левую руку. Чиновник 9 июня на своей странице "ВКонтакте" опубликовал фотографии с празднования дня рождения Петра I. На одном из снимков видно фиксирующую повязку.

ЗАКС.Ру обратился к чиновнику за комментарием. На звонки и сообщения он не ответил, но вскоре рассказал об инциденте в своем Telegram-канале.

Оказалось, что Пиотровский "переоценил немного" свои возможности во время велогонки La Stradа, которая прошла в Петербурге 4 июня.

"Какое-то время придется походить с фиксатором, но на развитие культуры, спорта, туризма и печати в городе это никак не повлияет. Работаем!" - добавил Пиотровский.

В последний раз высокопоставленные чиновники Смольного получали травмы зимой. Тогда глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сломал ногу, оступившись.

Константин Леньков, фото: ВКонтакте/Борис Пиотровский