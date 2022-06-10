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Новости 14:24

Вице-губернатор Пиотровский сломал руку

фото ЗакС политика Вице-губернатор Пиотровский сломал руку

Ответственный за культуру и спорт заместитель губернатора Петербурга Борис Пиотровский повредил левую руку. Чиновник 9 июня на своей странице "ВКонтакте" опубликовал фотографии с празднования дня рождения Петра I. На одном из снимков видно фиксирующую повязку. 

ЗАКС.Ру обратился к чиновнику за комментарием. На звонки и сообщения он не ответил, но вскоре рассказал об инциденте в своем Telegram-канале. 

Оказалось, что Пиотровский "переоценил немного" свои возможности во время велогонки La Stradа, которая прошла в Петербурге 4 июня. 

"Какое-то время придется походить с фиксатором, но на развитие культуры, спорта, туризма и печати в городе это никак не повлияет. Работаем!" - добавил Пиотровский. 

В последний раз высокопоставленные чиновники Смольного получали травмы зимой. Тогда глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сломал ногу, оступившись.

Константин Леньков, фото: ВКонтакте/Борис Пиотровский


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