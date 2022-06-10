В Смольном прошло заседание антитеррористической комиссии

Петербургский глава Александр Беглов провёл в Смольном совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Северной столицы, информирует пресс-служба городской администрации.

Во встрече участвовали сотрудники правоохранительных органов, аппарата полпреда президента в СЗФО и начальники исполнительных органов власти города.

Собравшиеся обсудили вопросы в сфере противодействия терроризму в городе на Неве, в том числе подняли тему безопасности во время массовых мероприятий. Кроме того, чиновники заявили о необходимости проведения профбесед с гражданами, которые, по их мнению, "наиболее подвержены воздействию идеологии терроризма".

"Летом в Петербурге традиционно проходит большое количество культурных, спортивных и деловых мероприятий. Наша задача – обеспечить комфортные и, в первую очередь, безопасные условия для петербуржцев и гостей города", - поручил петербургский губернатор.