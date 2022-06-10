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Новости 15:26

Беглов передал ключи от микроавтобусов многодетным семьям

фото ЗакС политика Беглов передал ключи от микроавтобусов многодетным семьям

В Смольном состоялась 19-я по счету церемония передачи пассажирских микроавтобусов многодетным семьям Петербурга, сообщила 10 июня пресс-служба губернатора. Александр Беглов встретился с восемью семьями и вручил им ключи от транспорта.

"Мы вручаем семейные автомобили. Семьи с детьми получают поддержку от государства, потому что большая семья — это опора страны", — изрек на церемонии Беглов.

Попутно градоначальник перечислил меры помощи семьям в Петербурге, включая выплаты тем из них, которые оказались в трудной ситуации. Также он упомянул услугу по присмотру за детьми в семьях, где родились близнецы или же были усыновлены сразу двое несовершеннолетних. Всего в городе социальную помощь получает каждая четвертая семья, приводит пресс-служба слова Беглова.

По состоянию на начало июня в городе насчитывается более 51 тысячи многодетных семей, где воспитываются свыше 165 тысяч несовершеннолетних. С 2009 по 2021 год в Смольном раздали 279 микроавтобусов таким семьям, в 2022 году для этих целей закупили 32 машины.


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