Беглов передал ключи от микроавтобусов многодетным семьям

В Смольном состоялась 19-я по счету церемония передачи пассажирских микроавтобусов многодетным семьям Петербурга, сообщила 10 июня пресс-служба губернатора. Александр Беглов встретился с восемью семьями и вручил им ключи от транспорта.

"Мы вручаем семейные автомобили. Семьи с детьми получают поддержку от государства, потому что большая семья — это опора страны", — изрек на церемонии Беглов.

Попутно градоначальник перечислил меры помощи семьям в Петербурге, включая выплаты тем из них, которые оказались в трудной ситуации. Также он упомянул услугу по присмотру за детьми в семьях, где родились близнецы или же были усыновлены сразу двое несовершеннолетних. Всего в городе социальную помощь получает каждая четвертая семья, приводит пресс-служба слова Беглова.

По состоянию на начало июня в городе насчитывается более 51 тысячи многодетных семей, где воспитываются свыше 165 тысяч несовершеннолетних. С 2009 по 2021 год в Смольном раздали 279 микроавтобусов таким семьям, в 2022 году для этих целей закупили 32 машины.