Журналиста Илью Азара оштрафовали на 60 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Суд в Москве счёл, что журналист Илья Азар дискредитировал действия Вооружённых сил РФ своим постом в социальных сетях, и оштрафовал его на 60 тысяч рублей, пишет "Новая газета. Европа" в своём Telegram-канале.

Азару вменили ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Уточняется, что поводом для составления протокола в отношении журналиста послужила его заметка от 28 февраля.

Добавим также, не так давно правозащитный проект "ОВД-Инфо"* подсчитал, что с начала марта в России было заведено свыше 1700 административных дел по статье о дискредитации ВС РФ.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов