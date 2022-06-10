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Новости 16:19

Журналиста Илью Азара оштрафовали на 60 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

фото ЗакС политика Журналиста Илью Азара оштрафовали на 60 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Суд в Москве счёл, что журналист Илья Азар дискредитировал действия Вооружённых сил РФ своим постом в социальных сетях, и оштрафовал его на 60 тысяч рублей, пишет "Новая газета. Европа" в своём Telegram-канале.

Азару вменили ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Уточняется, что поводом для составления протокола в отношении журналиста послужила его заметка от 28 февраля.

Добавим также, не так давно правозащитный проект "ОВД-Инфо"* подсчитал, что с начала марта в России было заведено свыше 1700 административных дел по статье о дискредитации ВС РФ.

*Минюст внёс проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов 

 


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