В Петрозаводске преследуемую из-за фейков про ВС РФ художницу поместили в психбольницу

Городской суд Петрозаводска поместил руководительницу художественной студии Ирину Быстрову на стационарное психиатрическое обследование: женщину преследуют по статье о пропаганде терроризма (205.2 УК) и о распространении фейков про Вооружённые силы РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК), сообщается в Telegram-канале "From Karelia with freedom".

Быстрову поместят в Республиканскую психиатрическую больницу, расположенную в посёлке Матросы.

У художницы осталась больная пожилая мать, за которой она ухаживала.

Не так давно Быстровой назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

23 марта к Быстровой приходили с обыском. Во время оперативных мероприятий женщине пришлось вызвать скорую помощь из-за резко подскочившего давления. После обыска стало плохо её матери, которой также понадобилась помощь врачей.