За полгода ЗакС готов потратить на цветы до 5,5 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга собирается потратить на поставку цветочной продукции с июля по декабрь 2022 года до 5,5 млн рублей. Соответствующую закупку опубликовали 10 июня.

Для Заксобрания должны быть готовы розы, гвоздики, пять видов букетов, цветочные корзины и композиции, а также аквапакеты. Поставщик будет представлять их по заявке. Цветы могут потребоваться в парламенте ежедневно, включая праздничные и выходные дни.

Самой дорогой позицией станет цветочная корзина, в которой должно быть 69 роз и десятки других растений. Одну такую оценили в 34 тысячи рублей. Средняя цена букета составила 9 тысяч рублей.

Напомним, на поставку цветов в первом полугодии 2022 года Заксобрание собиралось потратить не более 4,4 млн рублей. Цены за это время выросли на 3%. Больше всего поднялись цены на гвоздики. Так, цветок, который в конце прошлого года оценили в 73 рубля, теперь стоит 91 рубль.

Константин Леньков