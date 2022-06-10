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Новости 17:23

За полгода ЗакС готов потратить на цветы до 5,5 млн рублей

фото ЗакС политика За полгода ЗакС готов потратить на цветы до 5,5 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга собирается потратить на поставку цветочной продукции с июля по декабрь 2022 года до 5,5 млн рублей. Соответствующую закупку опубликовали 10 июня. 

Для Заксобрания должны быть готовы розы, гвоздики, пять видов букетов, цветочные корзины и композиции, а также аквапакеты. Поставщик будет представлять их по заявке. Цветы могут потребоваться в парламенте ежедневно, включая праздничные и выходные дни. 

Самой дорогой позицией станет цветочная корзина, в которой должно быть 69 роз и десятки других растений. Одну такую оценили в 34 тысячи рублей. Средняя цена букета составила 9 тысяч рублей. 

Напомним, на поставку цветов в первом полугодии 2022 года Заксобрание собиралось потратить не более 4,4 млн рублей. Цены за это время выросли на 3%. Больше всего поднялись цены на гвоздики. Так, цветок, который в конце прошлого года оценили в 73 рубля, теперь стоит 91 рубль. 

Константин Леньков


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