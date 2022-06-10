Беглов считает, что Мариуполю нужны зоны для психологической разгрузки

Петербургский глава Александр Беглов продолжил рассуждать о нуждах украинского Мариуполя. Соображения губернатора приведены в его официальном Telegram-канале.

Так, он отметил, что в период до 1 сентября специалистам следует привести в порядок три местные школы и три детсада, в которых необходимо восстановить все инженерные коммуникации.

Кроме того, Беглов полагает, что Мариуполь нуждается в городских общественных пространствах наподобие тех, которые есть в Северной столице.

"Жителям это необходимо и для психологической разгрузки. У нас есть опыт по созданию общественных пространств: набережные Карповки, Охты, Оккервиль, Смоленки, парк "Патриот" в Кронштадте", — резюмировал губернатор.

Ранее в пятницу, 10 июня, Беглов объявил о строительстве приюта для бездомных животных в Мариуполе.