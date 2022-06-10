До конца 2022 года в Купчино должен появиться новый баскетбольный центр

Новый центр спортивной подготовки по баскетболу должен появиться в Купчино до конца текущего года, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов, чьё заявление приводит пресс-служба Смольного.

Новость прозвучала во время встречи градоначальника с командой и тренерами баскетбольного клуба "Зенит". Команда, напомним, не так давно стала чемпионом России.

"Мы активно развиваем дворовый спорт и, в первую очередь, строим спортивные площадки, где дети бесплатно смогут заниматься мини-футболом и баскетболом. Многие чемпионы начинали именно с дворового спорта", - сказал в разговоре со спортсменами Беглов.

К концу года на Загребском бульваре должны завершить возведение Центра спортивной подготовки по баскетболу, подытожил губернатор.