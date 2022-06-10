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Власти Петербурга обдумают возможность применения фасадного лака для борьбы с граффити

фото ЗакС политика Власти Петербурга обдумают возможность применения фасадного лака для борьбы с граффити

Петербургская компания-разработчик продемонстрировала способ борьбы с граффити на стенах при помощи специального фасадного лака, сообщила 10 июня пресс-служба жилищного комитета. Согласно задумке, после его нанесения на поверхность стен отмыть их становится можно даже обычной водой.

Действие лака продемонстрировали на стенах зданий на Загородном проспекте и в Банном переулке. Среди зрителей, наблюдавших за экспериментом, оказался и глава жилкома Олег Зотов.

"Администрации районов города рассмотрят возможность применения этой технологии", — сообщила пресс-служба комитета.

Отмечается, что лак сделан из силиконовой резины, которая не представляет опасности для зданий и людей. Нанести его на стены можно при помощи валика или кисти.


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