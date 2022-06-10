Дуров официально анонсировал запуск Telegram Premoum

Основатель Telegram Павел Дуров официально заявил 10 июня в своем англоязычном аккаунте о планах запустить платную версию месседжера. По его словам, это произойдет уже в июне.

По словам Дурова, введение премиальной подписки стало единственным способом предоставить наиболее требовательным пользователям получать повышенную скорость в работе с с мессенджером, а также дополнительные функции и ресурсы.

При этом весь существующий функционал мессенджера останется бесплатным, подчеркнул Дуров. "Не беспокойтесь: все существующие функции остаются бесплатными, и появится множество новых бесплатных функций. Более того, даже пользователи, не подписавшиеся на Telegram Premium, смогут воспользоваться некоторыми его преимуществами: например, они смогут просматривать очень большие документы, мультимедиа и стикеры, отправленные пользователями Premium, или нажать, чтобы добавить премиум-реакции. уже прикреплен к сообщению, чтобы реагировать таким же образом.

Основатель Telegram отметил, что, по его мнению, мессенджер в первую очередь должен существовать за счет пользователей, а не рекламы. "Таким образом, наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом", — заверил он.