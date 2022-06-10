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Новости 10 июня, 21:40

Минюст включил "Комитет против пыток"* в реестр иноагентов

фото ЗакС политика Минюст включил "Комитет против пыток"* в реестр иноагентов

Министерство юстиции внесло вечером 10 июня "Комитет против пыток"* в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функцию иностранного агента. Информация об этом появилась в соответствующем списке.

Согласно данным Минюста, целями организации являются "представление интересов заявителя в органах следствия и суде" и "оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий". В качестве источника финансирования "Комитета против пыток"* министерство указывает одноименный благотворительный фонд.

"Комитет против пыток"* — российская правозащитная организация, специализирующаяся на гражданском расследовании фактов применения пыток против граждан. Согласно информации на сайте правозащитников, Минюст дважды, в 2015 и 2016 годах, вносил их (под разными названиями) в реестр НКО-иноагентов. В результате члены организации решили продолжать деятельность без образования юрлица.

*Минюст включил "Комитет против пыток" в реестр незарегистрированных общественных объединений — иноагентов


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