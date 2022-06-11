В Петербурге может закрыться каждая пятая аптека из-за снижения иностранных поставок

Аптеки Северной столицы испытывают сложности ввиду заметного снижения поставок лекарственных препаратов из-за границы и ужесточения требований к их оплате, пишет РБК Петербург.

Небольшие аптечные сети могут перестать существовать уже к началу осени, поделился с изданием коммерческий директор фармацевтической компании Solopharm Сергей Трифонов. Ранее фирма подсчитала, что к концу текущего года рынок может сократиться на 20%.

"Огромное количество аптек не имеет прибыли и живет за счёт товарных кредитов. Сейчас из-за сокращения временного лага у многих аптек возникли кассовые разрывы; дистрибьютеры, другие игроки рынка больше её имеют длинного рычага по финансированию", — рассказал Трифонов.

До начала военной "спецоперации" заграничные поставщики давали российским аптекам возможность оплачивать заказанную продукция в течение длительного срока.