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Новости 15:16

Путин запретил водителям с судимостью трудоустраиваться в такси

фото ЗакС политика Путин запретил водителям с судимостью трудоустраиваться в такси

Владимир Путин подписал закон, согласно которому водителям, имеющим неснятую или непогашенную судимости за преступления средней степени тяжести и выше трудоустраиваться на работу в службы такси. Также документ воспрещает водителям с судимостями за тяжкие и особо тяжкие преступления управлять общественными видами транспорта. Документ доступен на портале правовой информации.

В случае, если гражданин имеет судимость за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, он также не имеет права претендовать на обозначенные вакансии.

Мера распространяется также на лиц с гражданством государств-членов ЕАЭС, которые были осуждены у себя на родине. Для водителей такси указан аналогичный перечень преступлений, расширенный судимостями за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой и изнасилования.

Коррективы внесут в статьи 25 и 26 федерального закона "О безопасности дорожного движения".


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