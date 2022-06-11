ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:47

В Кронштадте простились со старшим мичманом Паниным, погибшим на Украине

фото ЗакС политика В Кронштадте простились со старшим мичманом Паниным, погибшим на Украине

В Петербурге простились с ещё одним военным, который погиб в ходе военной "спецоперации", которую Россия с 24 февраля ведёт на Украине, делится пресс-служба Смольного.

Так, в Кронштадте прошла церемония прощания со старшим мичманом Максимом Паниным.

По традиции свои соболезнования родственникам и близким моряка принёс петербургский глава Александр Беглов.

"Мужественный человек, настоящий воин, он сражался за право жителей Донбасса на мирную жизнь, защищал национальную безопасность России. В эти тяжелые дни разделяю горе вместе с вами", – высказался губернатор.

Панина, как и других погибших на "спецоперации" военных, посмертно наградили орденом Мужества.

В каких боях в Донбассе принимал участие и где погиб военный моряк, не уточняется.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама