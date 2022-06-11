В Кронштадте простились со старшим мичманом Паниным, погибшим на Украине

В Петербурге простились с ещё одним военным, который погиб в ходе военной "спецоперации", которую Россия с 24 февраля ведёт на Украине, делится пресс-служба Смольного.

Так, в Кронштадте прошла церемония прощания со старшим мичманом Максимом Паниным.

По традиции свои соболезнования родственникам и близким моряка принёс петербургский глава Александр Беглов.

"Мужественный человек, настоящий воин, он сражался за право жителей Донбасса на мирную жизнь, защищал национальную безопасность России. В эти тяжелые дни разделяю горе вместе с вами", – высказался губернатор.

Панина, как и других погибших на "спецоперации" военных, посмертно наградили орденом Мужества.

В каких боях в Донбассе принимал участие и где погиб военный моряк, не уточняется.