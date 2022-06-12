Участник пацифистского пикета в Петербурге стал получать угрозы

Петербуржец Олег Клименчук пожаловался на угрозы со стороны неизвестных, которые он стал получать после проведенного 1 июня пацифистского пикета. Об этом пишет "ОВД-Инфо"*. Помимо оскорблений и угроз в социальных сетях, адресованных ему и его детям, недоброжелатели активиста стали клеить на дверь его квартиры плакаты нелицеприятного содержания, в том числе с обвинениями в "предательстве". Более того, в один из вечеров некие мужчины крепкого телосложения настойчиво стучали ему в дверь, после чего, изучив подъезд, удалились.

Клименчука по итогам одиночного пикета силовики "оформили" по административной статье о дискредитации армии. Судебное заседание по делу еще не состоялось.

фото: ОВД-Инфо*

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов